Fırtına Deresi kirlilikten kurtuluyor

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Geçen yıl faaliyete alınan tesisle Fırtına Deresi, kirlilikten arındırılmaya başlandı. Tesiste, günlük 50 metreküp su arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. 26 milyon liraya mal edilen tesiste, arıtılan suyun yeniden dereye bırakılmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, “Buradaki asıl amaç Ayder’deki atıksuları doğal hayatı kirletmeden, doğal hayata zarar vermeden arıtılarak verilmesini sağlamak. Arıtma tesisi olmadan önce atıklar Fırtına Deresi’ne karışıyordu ama bundan sonra öyle bir şey söz konusu değil” dedi.