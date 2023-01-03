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Fırtına Deresi kirlilikten kurtuluyor

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#Dünya Doğayı Koruma Vakfı#Fırtına Deresi#Kirlilik
Fırtına Deresi kirlilikten kurtuluyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Rize Çamlıhemşin’deki Fırtına Deresi’nde kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası destekleriyle ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kuruldu.

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Geçen yıl faaliyete alınan tesisle Fırtına Deresi, kirlilikten arındırılmaya başlandı. Tesiste, günlük 50 metreküp su arıtılarak zararlı azot, fosfor ve çamurdan ayrıştırılıyor. 26 milyon liraya mal edilen tesiste, arıtılan suyun yeniden dereye bırakılmasıyla çevre kirliliğinin önüne geçiliyor.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, “Buradaki asıl amaç Ayder’deki atıksuları doğal hayatı kirletmeden, doğal hayata zarar vermeden arıtılarak verilmesini sağlamak. Arıtma tesisi olmadan önce atıklar Fırtına Deresi’ne karışıyordu ama bundan sonra öyle bir şey söz konusu değil” dedi.

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#Dünya Doğayı Koruma Vakfı#Fırtına Deresi#Kirlilik

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