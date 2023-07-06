Fırtına Alaşehir'i vurdu! Ağaçlar devrildi park halindeki araçlar zarar gördü

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına dolayısıyla ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Ağaçların Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılması ile yollar ulaşıma açıldı. Gediz Elektrik ekipleri kopan telleri bağlayarak elektrik verilmeye başladı.

Yağış ve fırtına nedeniyle, Üzümlü Kavşağı'nda rögarların taşması nedeniyle kara yolunda su taşkını yaşandı ve trafik olumsuz yönde etkilendi. Şeyhsinan Mahallesi'nde bir evi su basarken, Avşar Barajı parkında ise ağaç devrildi.

Alaşehir –Sarıgöl kara yolu Çataltepe mevkiinde selvi ağacının yola devrilmesiyle kara yolunda kontrollü olarak ulaşıma izin verildi. Fatih Mahallesi Basketbol Sahası'nda da ağaç devrilirken, Alaşehir Belediye Otoparkı'nda yaklaşık 50 yıllık çınar ağacı bir minübüsün üzerine devrildi.

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Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından ağaçlar kesilerek temizlendi. Alaşehir polis ekipleri tarafından güvenlik sağlanırken, MASKİ tarafından su taşkınları önlendi. Gediz elektrik tarafından kopan elektrik telleri tamir edilerek ilçede hayat normale döndü.