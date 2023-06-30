Fırat Nehri’ne giren baba ve oğlu boğuldu, 4 kişi kurtarıldı

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Olay, öğleden sonra Birecik ilçesine bağlı Çiçekalan ve Akarçay mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Yavuz ailesi fertleri Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya gitti. Aile üyeleri sıcaktan bunalınca serinlemek için suya girdi. Fırat Nehri’nde iyi yüzme bilmedikleri öğrenilen 6 kişinin kısa sürede gözden kaybolması üzerine çevrede bulunanlar seferber oldu.

Yüzme bilenler Hakan Yavuz (15), İbrahim Halil Yavuz (33), Osman Yavuz (40) ile Osman Yavuz'u (45) sudan çıkardı. Kaybolan baba-oğul için bölgeye gelen dalgıç ekipleri, Hakan Yavuz ile babası Müslüm Yavuz’un cansız bedenini sudan çıkardı.

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Boğulan baba-oğulun cenazesi ile diğer kurtulan 4 kişi Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.