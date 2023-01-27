Fırat Çakıroğlu cinayetinde sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis

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Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak Nurullah Semo'ya bu kez 'terör örgütü üyeliği' suçu yerine 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Semo'ya yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

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BABATONGUZ HAKKINDA DA SORUŞTURMA



İfade ve deliller ışığında Çakıroğlu'nun avukatları, olay sırasında Cihat Babatonguz'un da Nurullah Semo'nun yanında olduğu gerekçesiyle mahkemeye müracaatta bulundu. Avukatların talebini haklı bulan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cihat Babatonguz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Babatonguz hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Cihat Babatonguz'un olay sırasında kavganın yaşandığı Ege Kafe'nin mutfak bölümünde olduğu belirtildi. Mutfağa önce giren Nurullah Semo'nun dolapların arasına saklandığı, Cihat Babatonguz'un ise kenara yaslanıp dikilmeye başladığı, bu sırada arkadan gelen kalabalık grup içerisinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun da yer aldığı iddianamede kaydedildi.



HER İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ



İddianamede, Çakıroğlu'nun, mutfakta karşılaştığı Nurullah Semo'nun bıçak darbeleriyle yaralandığı belirtildi. Olay sırasında, Cihat Babatonguz hakkında mahkumiyet hükmü tesis edilmiş olan Nurullah Semo'nun yanında durduğu ve kendisinden fiziksel olarak güçlü ve daha iri olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na yönelik eylemini gerçekleştirmesi açısından Nurullah Semo'yu cesaretlendirip, olayı kolaylaştırdığı ifade edildi. Cihat Babatonguz'un üzerine atılı örgüt adına öldürme eylemine iştirak suçunu işlediğinin tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı vurgulandı.



Öldürülen Çakıroğlu'nun ailesinin avukatı Hakan Doğru, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi vererek Cihat Babatonguz hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan' da dava açılması ve mevcut davayla birleştirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti, her iki dosya birleştirildi.

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Tutuksuz sanık Cihat Babatonguz'nin yargılanmasına bugün devam edildi. İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Babatonguz SEGBİS ile katılırken, Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu'nun yanı sıra İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, partililer ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı. Mahkeme heyeti, gizli tanığın dinlenmesinden vazgeçti.



'İSTESEM MİDİLLİ'YE KAÇARIM AMA GİTMİYORUM'



Duruşmada söz alan Çakıroğlu'nun annesi Özlem Erdem, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine güveniyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi.



"O kafenin içinde onlarca insan varken ben yargılanıyorum. Fırat'ı tanımıyorum. Nurullah'ı ise o kafede görüyordum. Ayvalık’ta yaşıyorum. İstesem yarım saatte Midilli'ye kaçarım ama gitmiyorum. Suçsuzum" diyen Cihat Babatonguz ise beraatini talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Babatonguz'u 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde öldürmeye iştirak' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına hükmetti.



KAÇMAYA ÇALIŞTI



Ayvalık Adliyesi’nden davaya SEGBİS ile katılan Cihat Babatonguz, kararı duyunca kaçmaya çalıştı. Babatonguz, polis tarafından gözaltına alındı.