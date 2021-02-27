Firari tuğgeneral sınırda yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Ocak tarihinde emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban, Nuri Cankıymaz ile özel bir şirkette çalıştığı belirlenen ve mahrem imam olduğu iddia edilen Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verdi. Nuri Cankıymaz adresinde bulunmazken, diğer 3 şüpheli gözaltına alındı.

ATASOY İTİRAFÇI OLDU

Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) 30 Ağustos 2020 tarihinde yapılan toplantısı ile tuğgeneralliğe terfi ettirilen, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı’na atanan Serdar Atasoy etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Celalettin Çoban’a ev hapsi kararı verildi. Özdemir ise tutuklandı.

Edirne’de önceki gün güvenlik güçleri, Yunanistan sınırında 4’ü eski askeri personel 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden birinin firari eski tuğgeneral Nuri Cankıymaz olduğu tespit edildi.

PERSONELİN BAŞINDAYDI

Nuri Cankıymaz, 2011 YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 2013 YAŞ kararıyla da MSB Personel Daire Başkanlığı’na atandı. 2014’te Personel Başkanlığı’na getirildi, 2015’te emekli oldu.