Firari otostopta

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü cumartesi gecesi uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burak A. yönetimindeki 38 AEJ 226 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün 1.42 promil alkollü olduğu belirlenirken, yanında yolcu olarak bulunan İsmail İ.’nin (35) ise 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada İsmail İ.’nin otomobile otostop çekerek bindiği belirlendi. Gözaltına alınan İsmail İ.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Cezaevi firarisi emniyete götürülürken, otomobil sürücüsü Burak A.’ya ise hem sigortasız hem de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 1460 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü Burak A.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL de para cezası kesildi.