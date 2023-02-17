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Firari müteahhit yelkenlide yakalandı

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#Mesut Başkır#Firari Müteahhit#Kahramanmaraş
Firari müteahhit yelkenlide yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 07:00

Depremde yıkılan bir binanın müteahhidi Mesut Başkır, Yunan adalarına kaçmaya çalışırken Marmaris açıklarında yelkenli teknede yakalandı.

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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Mesut Başkır’ın, denizyoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceği bilgisine ulaşıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün verdiği bilgi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

DENİZDE GÖZALTI

Dalyan, Ekincik ve Marmaris açıkları ile Yeşilova Körfezi’ni kontrol eden ekipler, önceki gece Marmaris’in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekneyi durdurdu. Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında ‘taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş’a gönderildi. 

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#Mesut Başkır#Firari Müteahhit#Kahramanmaraş

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