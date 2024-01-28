×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Firari müteahhit İstiklal’de yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beyoğlu#İstiklal Caddesi
Firari müteahhit İstiklal’de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 07:00

Hisami Apartmanı 6 Şubat depremlerinde 100 kişiye mezar olmuştu.

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır’da yıkılan ve 100 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı’nın arsa sahibi ve müteahhidi Nurettin Özcan olduğunu belirledi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özcan, ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beyoğlu#İstiklal Caddesi

BAKMADAN GEÇME!