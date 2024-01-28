Firari müteahhit İstiklal’de yakalandı

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İstanbul Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda İstiklal Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, tedirgin hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede şüpheli kişinin, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır’da yıkılan ve 100 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı’nın arsa sahibi ve müteahhidi Nurettin Özcan olduğunu belirledi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Özcan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özcan, ‘kasten öldürme’ suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.