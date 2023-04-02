Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Firari katil zanlısı 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#AYDIN#Kalaşnikof#Tabanca
Firari katil zanlısı 20 yıl sonra Aydında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 05:50

Malatya'da 2003 yılında kardeşleriyle birlikte akrabalarının evine düzenledikleri baskınla 3 kişiyi öldüren ve 20 yıldır firari olan şahıs Aydın'ın Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Yazıhan ilçesine bağlı kırsal Mısırdere Mahallesi'nde 22 Ağustos 2003 tarihinde meydana gelen olayda, A.B., A.B. ve C.B. adlı 3 kardeş, ellerindeki 2 ayrı kalaşnikof ve tabanca ile akrabalarının evine düzenledikleri baskında Şuayip Boztepe (54), Ali Boztepe (22) ve Ayşehan Şahin'i (51) öldürmüş, M.Ş.'yi de ağır yaralamıştı. Olaydan sonra firar eden 3 kardeşten A.B. ve C.B. 7 yıl sonra Bereketli Mahallesi'ndeki bir mağaraya ihbar üzerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında 1 kalaşnikof silah ve 1 tabanca ile birlikte yakalandı.

AYDIN POLİSİNİN DİKKATİ SAYESİNDE 20 YILLIK FİRAR SONA ERDİ

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir şahsın yapılan kimlik kontrollünde kimlik fotoğrafının kendisine ait olduğu ancak bilgilerinin uyuşmadığı ve şahsın beyanlarının da çelişkili olması üzerine gerçek kimlik bilgilerine ulaşıldı. Şahsın A.B. isimli şahıs olduğu ve 20 yıldır Malatya'da işlenen cinayet suçundan firari olarak arandığı tespit edildi. AYDIN polisinin dikkati sayesinde yakalanan A.B. gözaltına alınarak emniyete götürülürken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AYDIN#Kalaşnikof#Tabanca

BAKMADAN GEÇME!

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız

Terk edilmiş üç kardeş, kayıp bir anne ve baba, 40 yıldır çözülemeyen bir gizem... 'Buraya kadarmış, onları asla bulamayacağız'

#İspanya
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden içine kapanık?

#İçe Kapanık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden hiç tanımadığım insanlar çocuğumun bakımına müdahale ediyor?

#Bir Sorudan Fazlası