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Firari 'insan ticareti' hükümlüsü, Adana'da yakalandı

#Adana#İnsan Ticareti#Tutuklama

Mersin’de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana’da saklandığı evde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin’de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk’un, Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi’ndeki evde saklandığını tespit etti.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla Aruk’u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi. 

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#Adana#İnsan Ticareti#Tutuklama

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