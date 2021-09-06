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Gündem
Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Firari hükümlü, yaylada saklandığı çadırda yakalandı

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Firari hükümlü, yaylada saklandığı çadırda yakalandı

Elazığ'da, hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O., Palu ilçesinde bir yaylada saklandığı çadırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O.'nun Palu ilçesindeki bir yaylada çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler H.O.'yu saklandığı çadırda yakalayıp, gözaltına alındı.

Çadırdan yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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