Firari cinayet hükümlüsü yakalandı
İSTANBUL Pendik'te 4 yıl önce 2 kişinin öldüğü silahlı kavga olayında cinayete karışanlar arasında yer alan, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası bulunan Barbaros Aslıyüce (28) Bolu'da yakalandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 yıl önce İstanbul Pendik'te 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan Barbaros Aslıyüce'nin Bolu'da olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Hakkında 1,5 yıl önce İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Cinayet' suçuyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilen Barbaros Aslıyüce'nin Bolu'da kaldığı tespit edilen evine, polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan Aslıyüce yakalandı. Gözaltına alınan Aslıyüce emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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