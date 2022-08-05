Fındık işçilerini taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 14 yaralı

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Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan fındık toplamak için Ordu'nun Akkuş ilçesine gidenleri taşıyan Halil Akbulat idaresindeki minibüs, önünde seyir eden Ali İhsan Yüksel yönetimindeki çekici ve TIR'a arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Halil Akbulat ile birlikte minibüste aralarında çocukların da bulunduğu toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.