Fındık bahçesinde bulundu

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Fatsa ilçesi Çaldum Mahallesi’nde, çiftçi Halil Usta, bahçede tırpan motoruyla yabani ot temizliği yaparken yerde yatan yavru karacayı fark etti. İhbar üzerine bölgeye Fatsa Belediyesi hayvan ambulansı gönderildi. Üç gün önce doğduğu belirlenen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karaca tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, nisan sonu ve mayıs ayı ortalarının karacaların doğum zamanı olduğunu belirterek, “Bu şekilde yaşayamaz. Hızlı bir şekilde onu alıp hayvan hastanesine gönderimini sağladık” dedi.