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Fındık bahçesinde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Fatsa#Karaca
Fındık bahçesinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, fındık bahçesinde bulunan yeni doğmuş ve bir bacağı kırık yavru karaca tedaviye alındı.

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Fatsa ilçesi Çaldum Mahallesi’nde, çiftçi Halil Usta, bahçede tırpan motoruyla yabani ot temizliği yaparken yerde yatan yavru karacayı fark etti. İhbar üzerine bölgeye Fatsa Belediyesi hayvan ambulansı gönderildi. Üç gün önce doğduğu belirlenen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karaca tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. Fatsa Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Ebru Biçim, nisan sonu ve mayıs ayı ortalarının karacaların doğum zamanı olduğunu belirterek, “Bu şekilde yaşayamaz. Hızlı bir şekilde onu alıp hayvan hastanesine gönderimini sağladık” dedi.  

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#Ordu#Fatsa#Karaca

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