Filyasyon ekipleri 8 milyon km yol gitti... Dünyanın etrafını 203 kez döndüler

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 15’inci eTürkiye (eTR) Ödülleri töreninde kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler başlığı altında, 6 ödül ve bir özel ödül sahiplerini buldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, ‘Kamudan Vatandaşa En İyi Uygulama Ödülü’ alırken, pandemi ile mücadelede en aktif görevi üstlenen filyasyon ekiplerinin kullandığı FİTAS, Enocta Özel Ödülü’ne layık görüldü. Türkiye’de 11 Mart 2020’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından filyasyon ekipleri, 81 ilde, vaka ortaya çıkar çıkmaz tarama yaparak, vakaya ve temaslılarına ulaşıp filyasyon işlemini FİTAS uygulaması ile gerçekleştirdi. Bugüne kadar toplam 67 bin kişiden oluşan 23 binden fazla ekiple yaklaşık 22 milyon filyasyon işlemi yapıldı.

73 MİLYON HES KODU

114 bin kişiden oluşan 32 bin ekiple 33 milyon denetim işlemi yapılırken sistem üzerinden vatandaşlar 14 milyon kez arandı. Filyasyon ekiplerinin bugüne kadar yaptıkları ziyaretlerde kat ettikleri yaklaşık 8 milyon kilometrelik yol ile dünya etrafında 203 kere dönülebiliyor. Sağlık Bakanlığı’nca hızla hayata geçirilen mücadele yöntemlerinden biri de 10 Nisan 2020’de kullanıma sunulan HES mobil uygulaması oldu. Şu ana kadar 71 milyon kez indirilen uygulamadan, 73 milyon kişi 138 milyon HES Kodu oluşturuldu. 5 milyar 13 milyon kez HES Kodu sorgulandı ve bu sorgulamalarda toplu taşıma kullanan 151 bin riskli kişi tespit edildi.

‘BU ÖDÜLLER TÜM SAĞLIK AİLESİNİN’





Ödülleri Bilişim Vakfı Genel Müdürü Çağdaş Ergin ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’ndan alan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Bu ödülleri tüm sağlık ailesi adına almak istiyorum” dedi.

ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE HES SORGUSU

İstanbul’daki 4 büyük AVM’de, HES kodu sorgulamasının arttırılmış gerçeklik gözlüğüyle yapılmasına başlandı. Şapkanın üzerine takılan gözlük, ziyaretçilerin HES kodunu uzak mesafeden okuyarak riskli ya da risksiz olduğunu gösteriyor. Böylece güvenlik görevlileri daha hızlı sorgu yaparak, girişlerdeki yoğunluğu azaltıyor.

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