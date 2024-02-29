×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Film gibi kovalamaca kamerada! Polis memuru, kuryenin motosikletine binerek saldırganı yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Polis#Silahlı Saldırı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 13:50

Elazığ’da husumetlisi M.A.’yı silahla vurarak yaralayıp kaçan S.Y.’yi, olaya müdahale için gelen polis, bir kuryenin motosikletini durdurup binerek yakaladı. Polis memurunun kuryenin motosiklete bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. husumetlisi M.A.’nın yanına gelerek, belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. M.A. yaralanırken, S.Y. ise kaçtı.

Film gibi kovalamaca kamerada Polis memuru, kuryenin motosikletine binerek saldırganı yakaladı

İhbarla olay yerine gelen polislerden biri, ters yön olduğu için araçla takip edemeyecekleri şüphelinin peşine düşmek için karşı yöne geçerek yoldan geçen bir kuryeyi durdurdu. Kuryenin arkasına binen polis memuru, koşarak kaçan şüpheliyi 500 metre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Film gibi kovalamaca kamerada Polis memuru, kuryenin motosikletine binerek saldırganı yakaladı

Haberin Devamı

Öte yandan şüphelinin kaçması ve polis memurunun kuryenin motosikletini durdurarak binme anları ise güvenlik kameralarına yakalandı. Hastanede tedaviye alınan M.A.’nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, S.Y.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Film gibi kovalamaca kamerada Polis memuru, kuryenin motosikletine binerek saldırganı yakaladı

Film gibi kovalamaca kamerada Polis memuru, kuryenin motosikletine binerek saldırganı yakaladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis#Silahlı Saldırı#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!