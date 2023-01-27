Filistinli iki kardeş Beştepe’de

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11 yaşındaki Rahaf Salman ile 13 yaşındaki ağabeyi Muhammed Halil Salman, 6 Ağustos’ta İsrail füzesinden çıkan şarapnel parçalarıyla yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirilen kardeşler, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi edilmişti. İki kardeş dün görüşmede Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan dün ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ve Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivıtsa Dacic’i de Beştepe’de kabul edip görüştü.