×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gazze'de hayatını kaybedenler için sela okundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Filistin#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 13:24

İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için ülke genelinde camilerde eş zamanlı sela okundu.

Haberin Devamı

İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'nde de sela okundu.

 

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Gazzede hayatını kaybedenler için sela okundu

Bugün İstanbul'daki bazı camilerde İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için öğlen namazı sonrası Ayasofya Camii ve Fatih Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza çok sayıda kişi katıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Filistin#İsrail

BAKMADAN GEÇME!