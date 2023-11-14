Filistin kültürü de katledildi

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Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), 7 Ekim’de İsrail ile Hamas arasında başlayan savaşın ardından ülkenin kültürel yapısına yapılan saldırıları mercek altına aldı. Gazze’deki kütüphaneci meslektaşları ile yoğun temasta bulunan TKD, gelişmeleri yakından takip etti. TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, bölgede kütüphaneler, kültürel yapılar ve sanatçıların yaşadığı kayıplara ilişkin şu bilgileri aktardı:

6 KÜLTÜR MERKEZİ BOMBALANDI

“7 Ekim’de Hamas’ın saldırısıyla, İsrail ile Hamas arasında başlayan savaş 10 binden fazla sivilin, binlerce çocuğun öldüğü ve İsrail’in hiçbir kural tanımadan dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemesiyle devam ediyor. İsrail bu savaşta sadece soykırıma varan katliam yapmıyor aynı zamanda kültürel katliam da yapıyor. Filistinli kütüphaneci meslektaşım ile görüştüm. Bana çalıştığı üniversitenin İsrail tarafından bombalanmış fotoğraflarını gönderdi. Binlerce insan ölürken kütüphanenin ne önemi var denebilir; ancak bütün emperyalist savaşlarda olduğu gibi kültür kurumlarının öncelikli hedeflerden olduğunu Irak savaşı da dahil tüm savaşlarda gördük. Filistin Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan da saldırılarda yaşamını yitirenler arasında 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişileri bulunuyor. Bunun yanı sıra, Gazze’deki 6 kültür merkezi, 5 kütüphane ile 1 yayınevinin yıkıldığını öğrendik.

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UNESCO TEPKİSİZ KALIYOR

Aktarılana göre İsrail bu kültürel katliama 1948 yılından beri devam ediyor. 1982 yılında İsrail, Lübnan’a saldırmasıyla birlikte Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı araştırma merkezinde bulunan kitap ve belgelere el koymuştu. Esir takasında FKÖ tarafından istenen belgelerin İsrail tarafından çoğaltılmadığını kim söyleyebilir? Diğer taraftan dünya kültürel mirasını korumakla amacıyla 1945 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Filistin’in kültürel mirası yok edilirken bir tepkisini ben duymadım.”

SON RESİMLERİ

* Filistin Kültür Bakanlığı, saldırılarda yaşamını yitirenler arasında 15 şair, yazar, hattat ve araştırmacının da olduğunu açıkladı. Öldürülen sanatçılar arasında yer alan bazı isimler şöyle:





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* Filistinli ressam Heba Zagout, 13 Ekim’de İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında öldü. Ölümünden iki hafta önce, çalışmaları hakkında bir YouTube videosu yayınladı. Çalışmaları Filistin kültürü ve folkloruna dayanan 39 yaşındaki iki çocuk annesi videoda şunları söyledi: “Sanatı, Filistin davasını ve Filistin kimliğini ifade etmem yoluyla dış dünyaya ilettiğim bir mesaj olarak görüyorum”. Heba Zagout, eserlerinde Filistinlilerin evlerini, günlük hayatını ve ibadethaneleri çiziyordu.

HASTANEDE ÇOCUKLARA RESİM YAPARKEN ÖLDÜ

* Genç duvar ressamı olan Muhammed Sami Qariqa ise Gazze Şehri’ndeki El-Ahli Baptist Hastanesi’ne atılan füze sonucu hayatını kaybetti. Sanatçı Qariqa, hastanede yatan çocuklara moral vermek için resimler yaparken katledildi. Yakınları, sanatçının Gazze’de bir sanat galerisi kurma hayalinin olduğunu söyledi. Qariqa’nın öldürülmeden bir gün evvel çocuklarla oynarken çekilen videosu ise sosyal medyada öne çıktı.





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* Şair Ömer Faris Abu Şavis ise Aksa Tufanı savaşının ilk günlerinde şehit oldu.





* Şair ve romancı 32 yaşındaki Hiba Abu Nada, 20 Ekim’de Han Yunus’ta düzenlenen hava saldırısında oğluyla birlikte öldürüldü.

* Filistinli ressam Danyana el-Ammur (22) ise İsrail topçu birliklerinin 5 Ağustos 2022’de Gazze-İsrail sınırı yakınındaki evine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.