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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı ile görüştü

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#Filistin#Ticaret Bakanı#Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2024 18:01

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile telefonda görüştü. Görüşmede; Filistinli bakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlama kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve yeni gelen mevkidaşım Filistin Ekonomi Bakanı Sayın el-Amur ile görüşerek hem kendisinin hem de onun aracılığıyla tüm Filistinli kardeşlerimizin ramazan bayramını kutlama fırsatı bulduk. Ayrıca kendisine yeni görevi vesilesiyle iyi dileklerimizi ilettik.

Ticaret Bakanlığı olarak bugün kamuoyuna duyurduğumuz İsrail’e ihracatı kısıtlama kararımızı değerlendirdik. Kendisi bu karardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, her ne kadar Filistinliler bu karardan etkilenecek olsa da dünyaya verilen mesaj açısından İsrail ile ihracatı kısıtlama kararımızın çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti" dedi.

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#Filistin#Ticaret Bakanı#Ömer Bolat

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