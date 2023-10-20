Filistin Başbakanı Iştiyye: İsrail’e destek, öldürme ruhsatı vermek

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İsrail-Hamas çatışmalarında 14’üncü gün geride kalırken, İsrail ordusu, ablukaya aldığı Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri, hastane, cami ve kiliseleri vurmaya devam ediyor. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, CNN’e verdiği röportajda, 7 Ekim’de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail’e yönelik düzenlenen Aksa Tufanı Operasyonu’nu kınamayacağını belirterek, “İsrail’e körü körüne destek vermek, öldürme ruhsatı vermek demek. Umarım ABD bu yöne doğru gitmez” dedi. Batı Şeria bölgesinin başkenti Ramallah’ta konuşan Iştiyye, “Filistin’in hikayesi 7 Ekim’de başlamıyor. Filistin felaketi 75 yıldır orada ve biz yüksek sesle ağlıyor ve açık bir şekilde çözüme ihtiyacımız olduğunu haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyaya seslenen Iştiyye, “Ölmeyi hak etmeyen her sivilin her insanın öldürülmesi kınanmalıdır. Bunu kınamalıyız” dedi. İsrail’in intikam duygusu taşıdığını belirten Iştiyye, “İsrail varoluşsal bir tehdit altında değil. Bence Beyaz Saray, taraflara barışçıl bir çözüm için çalışma çağrısı yapmalı” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail ziyaretlerine atıfta bulunan Iştiyye, “İsrail’e Gazze saldırılarına devam etmesi için yeşil ışık yakıldı” dedi.

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Uluslararası desteğin saldırganlığa değil barışa yönelik olması gerektiğini vurgulayan Filistin Başbakanı, “İhtiyacımız olan şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin kolektif uluslararası bir çabayla çatışmaları sona erdirme ve çözüm bulma konusunda öncü olmasıdır” ifadelerini kullandı.