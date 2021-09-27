Filarmoni ne demek? Filarmoni orkestrası hakkında bilgiler...

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Elli ya da daha az müzisyenden oluşan görece küçük orkestralar oda orkestrası olarak adlandırılabilir. Tam kadro bir orkestra ise yaklaşık 100 kişiden oluşur ve senfoni orkestrası ya da filarmoni orkestrası olarak anılabilir. Bu iki adlandırma arasında orkestranın özelliğini aktaran kesin bir ayrım bulunmamaktadır. Ancak farklı adlandırmalar aynı şehirde yerleşik iki orkestrayı ayırmak için kullanılabilir (örneğin, İstanbul Senfoni Orkestrası ve İstanbul Filarmoni Orkestrası). Orkestralar, bazı eserlerde bir soliste eşlik ederken, koro ile birlikte de kullanılabilir. Her enstrüman grubunun farklı teknik özellikleri, tınısı ve önemi vardır. Besteci ifade etmek istediği konuyu ya da duyguları bu enstrümanların ses tınılarına veya çalınma tekniklerine göre kendine en yakın şekilde, belirli bir teknik bilgi ve mantık içerisinde kullanır.

Fİlarmoni kelimesi müzikseverler anlamına gelen bir kelime olduğu için eskiden kamuya ait olmayan ama "müziksever" kişi, topluluk, kurum veya vakıflar tarafından desteklenen orkestralara filarmoni orkestrası denirken, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenenlere ise senfoni orkestrası denilirdi.

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Filarmoni orkestrası kısaca vakıflar ve özel sektör tarafından kurulan- finanse edilen orkestralar olarak tanımlanabilir.