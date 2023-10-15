Fidan’dan Sisi’yle Gazze buluşması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de yaptığı temaslarda Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda, “Bakanımız Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’yle görüştü” ifadesi kullanıldı. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada da “Taraflar Gazze halkının insani yardıma güvenli ve acil erişiminin sağlanması gerektiğini, Gazze halkının aç bırakılma, yerinden edilme gibi toplu cezalandırma politikalarına maruz kalmaması gerektiğini vurguladı” denildi.

‘ŞİDDETE SON’ ÇAĞRISI

Gazze’deki gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, “mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması” konusunda fikir birliğine vardı ve “Gazze halkının insani yardıma erişiminin sağlanması gerektiğini” vurguladı.

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‘DÖRT ÖNEMLİ HUSUS’

Fidan mevkidaşı Samih Şukri ile de bir ortak basın toplantısı düzenledi ve 4 hususun önem arz ettiğini söyledi:

1- Sivil can kayıplarının önüne geçilmeli.

2- Çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli.

3- İki devletli çözüm süreci başlatılmalı.

4- Müslüman ülkeler barışın garantörü olacak bir mekanizma kurmalı.

300 VATANDAŞTAN 30’U TAHLİYE

Fidan, tahliyeler konusunda Mısır ve İsrail makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde olduklarını söyledi ve şu bilgileri verdi: “İçeride 300 civarında çifte vatandaşlığı olan Türk vatandaşımız var. Bunların 30’u tahliye edildi. Çalışmalarımız sürüyor.”

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

- Mısır-Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Sisi, ikili ilişkilerde karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde görülen gelişmelerden memnuniyetini dile getirdi. Mısır Cumhurbaşkanı, ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir aşamaya taşıma yönünde somut ilerlemelerin önemine dikkati çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin davetiyle önceki gün Mısır’a giderek başkent Kahire’de temaslarına başlamıştı. Mısır, Gazze’nin dünyaya açılan tek kara kapısı (Refah) olması nedeniyle bu süreçte kritik önemde.

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ALMAN BAKANLA DA GÖRÜŞTÜ

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de bir görüşme yaptı. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye insani yardımlar ve tahliyeler ele alındı.