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Fidan: Ukrayna barışında dönüm noktası

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Ukrayna
Fidan: Ukrayna barışında dönüm noktası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz” dedi.

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Bakan Fidan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki zirve öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.  Bakan Fidan konuşmasında Karabağ ile ilgili olarak “Karabağ konusunda diğer TDT ülkeleriyle birlikte her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde can Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gazze’deki mevcut duruma değinen Bakan Fidan, “Önemle takip ettiğimiz bir diğer konu olan Filistin’de sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez. Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail’e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT üye ülkelerinin Suriye’yi desteklemesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu dönemde Suriye’nin TDT üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır” dedi. İstanbul’da düzenlenen Rusya- Ukrayna görüşmeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Fidan, “Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz” açıklamasını yaptı. 

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#Hakan Fidan#Bakan Fidan#Ukrayna

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