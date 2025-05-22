Fidan: Ukrayna barışında dönüm noktası

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Bakan Fidan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki zirve öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan konuşmasında Karabağ ile ilgili olarak “Karabağ konusunda diğer TDT ülkeleriyle birlikte her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde can Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Gazze’deki mevcut duruma değinen Bakan Fidan, “Önemle takip ettiğimiz bir diğer konu olan Filistin’de sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez. Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail’e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT üye ülkelerinin Suriye’yi desteklemesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Bu dönemde Suriye’nin TDT üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır” dedi. İstanbul’da düzenlenen Rusya- Ukrayna görüşmeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Fidan, “Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerin kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz” açıklamasını yaptı.