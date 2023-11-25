Fidan ‘MİT takipte’ demişti... KKTC’de yabancılara yap-sat yasağı

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İRANLILAR, İNGİLİZLER, RUSLAR

Son 23 yılda 200 civarında İsrail vatandaşının mülk alım başvurusunda bulunduğunu belirten Fidan “Sadece son beş yılda KKTC’de emlak alım başvurusu toplamda 15 bin. Yani alanlar İsrail’den değil başka ülkelerden. 2000’den bu yana İngiltere birinci sıradaymış, son beş yılda da İran birinci sıraya geçmiş” dedi. KKTC’de yabancıların mülk alımlarının bakanlar kurulu onayına bağlı olduğunu hatırlatan Fidan, yabancılara satış konusundaki endişelerini KKTC’de yetkililere ilettiklerini kaydetti. Ukrayna savaşı sonrasında Rusların da KKTC’de mülk alımına ilgi gösterdiği biliniyor.

ŞİRKET KURAMAYACAKLAR

Fidan’ın açıklaması, KKTC Meclisi’nde de birinci gündem maddesi oldu. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz önceki gün muhalefet partilerinin sorusu üzerine yabancılara mülk satışı ve emlakçılarla ilgili iki yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı. Yabancıların mülk alımıyla ilgili belirli kısıtlamalara gideceğini anlatan Oğuz, şirketler kurarak yabancıların yap-sat inşaat işlerine girmelerini yasaklayacaklarını kaydetti.

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SÖZLEŞME ÜZERİNDEN SATIŞ

Bakanlar Kurulu önüne gelmeyen sözleşme üzerinden büyük miktarlarda mülk satışlarının yapıldığı yönünde duyumları da bildiklerini anlatan Dursun Oğuz, sözleşmelerde mülklerin kime satıldığıyla ilgili güvenlik açığı bulunduğunu ve yeni bir düzenleme yapacaklarını sözlerine ekledi.