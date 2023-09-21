Bakan Fidan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki yoğun programına devam ediyor.
Bakan Fidan, New York’ta Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’le görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid al Zayani’yle görüştü.
PANAMA İLE SİYASİ İSTİŞARE MUTABAKATI
Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo’yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.