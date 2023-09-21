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Bakan Fidan'dan ABD'de peş peşe görüşmeler

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#Belarus#Sergei Aleinik
Bakan Fidandan ABDde peş peşe görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 20:44

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki yoğun programına devam ediyor. Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Aleinik, Panama Dışişleri Bakanı Mencomo ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Zayani’yle görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki yoğun programına devam ediyor.

Bakan Fidan, New York’ta Belarus Dışişleri Bakanı Sergei Aleinik’le görüştü.

Bakan Fidandan ABDde peş peşe görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid al Zayani’yle görüştü.

Bakan Fidandan ABDde peş peşe görüşmeler

PANAMA İLE SİYASİ İSTİŞARE MUTABAKATI

Bakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo’yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.

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Bakan Fidandan ABDde peş peşe görüşmeler

Bakan Fidandan ABDde peş peşe görüşmeler

 

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#Hakan Fidan#Belarus#Sergei Aleinik

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