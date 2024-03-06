Fidan ABD’ye gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan perşembe günü yapılacak toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidiyor. Toplantının gündeminde terörle mücadeleden ekonomide işbirliğine kadar pek çok konu var.

Antalya Diplomasi Forumu’nda, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın daveti üzerine bu ülkeye gideceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmenin gündemine ilişkin bazı ipuçları da vermişti. Fidan, “Blinken’ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD’ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda. Hedeflenen iki ülke arasında sadece güvenlik konuları değil, enerji ekonomi politik ve bölgesel konulara ilişkin konuların da tartışıldığı platform oluşturmaktı. Çok çeşitli konularda ABD ile aramızda olan ilişkilerin muhasebesini yapacağız” demişti.

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TERÖRLE MÜCADELE

Fidan’ın muhasebesinin yapılacağını belirttiği başlıklar arasında terörle mücadele öne çıkıyor. Hürriyet’in ABD’li kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ABD tarafı için öncelikli başlıklar arasında DAEŞ ile ortak mücadele yer alıyor.

Türkiye için en önemli başlık ise ABD’nin PKK’nın Suriye kolu YPG’ye verdiği destek. Konuyla ilgili soruya da yanıt veren ABD’li yetkililer, “Türkiye’nin karşı karşıya olduğu riskleri anlıyoruz ve risklerin bertaraf edilmesi için çalışıyoruz” dedi.