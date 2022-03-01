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Feyzullah operasyonu

#Kayıp Başvurusu#Operasyon#KONYA
Feyzullah operasyonu

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Feyzullah D., polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı otomobilde yakalandı. Direnince araçtan camlar kırılarak indirilen Feyzullah D.’ye, 4 bin 100 TL para cezası uygulandı.

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Konya’da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis tarafından aranan Feyzullah D.’nin (45), 06 FA 7599 plakalı otomobille dün gece 03.00 sıralarında Selçuk ilçesinde Emniyet Denetleme Sistemi’nin (EDS) bulunduğu bölgelerden geçiş yaptığı belirlendi. Feyzullah D. ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı. Polis, kısa süren takip sonucu Otogar Altgeçidi’nde aracı durdurdu. Feyzullah D. yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen araçtan inmedi. Polis, savcının talimatıyla aracın camını kırıp kapıları açarak Feyzullah D.’yi indirmeye çalıştı. Güçlükle indirilen Feyzullah D., polis merkezine götürüldü. Sürücü hakkında ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘Dur ihtarına uymamak’ suçlarından toplam 4 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. Otomobili de trafikten men edildi.

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#Kayıp Başvurusu#Operasyon#KONYA

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