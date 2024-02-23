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Feyza Altun’a jet iddianame

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#Feyza Altun#İddianame#Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı
Feyza Altun’a jet iddianame
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:00

Sosyal medyada hesabındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan avukat Feyza Altun hakkında jet hızıyla iddianame hazırlandı.

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3 YIL HAPSİ İSTENDİ

Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 19 Şubat günü gözaltına alınıp, ertesi gün sevk edildiği mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Başsavcılık, Altun hakkındaki soruşturmayı 3 günde tamamlayarak ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Türk Dil Kurumu’nda şeriatın kelime anlamının “Kuran’daki ayetlere, Hz. Muhammed’in sözlerine dayanan İslam kanunu; İslam hukuku” olarak tariflendiği anlatıldı.

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#Feyza Altun#İddianame#Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı

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