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Fetullah Gülen’in yeğeni yakalandı

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#Asiye Gülen#Fetullah Gülen#Kaynak Holding
Fetullah Gülen’in yeğeni yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 07:00

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Asiye Gülen ile dini nikâhlı eşi Mustafa Çaymar Esenyurt’ta yakalandı.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ağabeyi Kutbettin Gülen’in kızı Asiye Gülen’in, Esenyurt’ta saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda Asiye Gülen ile dini nikâhlı eşi Mustafa Çaymar gözaltına alındı.

F SERİSİ 1 DOLAR BULUNDU

Asiye Gülen, Kaynak Holding’e bağlı Işık Yayıncılık’ta editör olarak çalışıyordu. Asiye Gülen’in evinde yapılan aramada 1 adet F serisi 1 Amerikan Doları, 16 bin 710 dolar, 8 adet cep telefonu, 12 adet SIM kart, 2 adet dizüstü bilgisayar, çok sayıda flash bellek, DVD, harddisk ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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#Asiye Gülen#Fetullah Gülen#Kaynak Holding

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