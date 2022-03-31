FETÖ'nün yeniden yapılanma metotları deşifre oldu! Balya balya para ve altın çıktı

Haberin Devamı

FETÖ'nün Marmara bölgesi finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına para ve kurban bağışı topladığı, cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine maddi yardım yaptığı belirlendi. FETÖ üyesi şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanması amacıyla öğrenci evlerinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Mart’ta İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda örgütün “Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması” içinde yer alan 11 şüpheli yakalanmıştı.

YURT DIŞI KAYNAKLI HATLARI KULLANIP ÇEŞİTLİ SİSTEMATİK KODLAR VE ŞİFRELERLE DİYALOG KURDUKLARI BELİRLENDİ

Haberin Devamı

8 gün önce gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların şifreleri çözüldü. FETÖ’nün yeni bir yapılanmaya gittiği, çeşitli sistematik kodlar ve şifrelerle diyalog kurdukları, örgütsel faaliyetlerine ara vermeden devam ettikleri ve yurtdışı menşeli GSM hatları üzerinden şifreli olarak haberleştikleri anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Marmara bölgesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Suriçi, Surdışı ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Örgüt üyelerinin sorumlu oldukları bölgelerde 'büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü' adıyla faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Operasyonlarda ‘himmet’ adı altında toplanan TL, Avro ve dolar bazında yüklü miktarda para ile altın ele geçirildi.

Ayrıca örgüt üyelerinin kendi aralarında sanal ortamda şifreli uygulamalar üzerinden irtibata geçtikleri, kod isim kullanarak deşifre ve tespit edilmekten kaçındıkları öğrenildi.

Haberin Devamı

POLİSİ KARŞILARINDA GÖRÜNCE TELEFONLARI PENCEREDEN DIŞARI ATTILAR

Şüphelilerin tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerinin ailelerine maddi yardım sağladığı, örgüt ideolojisini benimsemiş esnaflardan nakit para ve yardım kartları topladığı, dini duygularını istismar ettiği kişilerden kurban parası toplayarak, yurtiçi ve yurtdışında kurban kesimi, et dağıtımı yaptıkları ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin birbirleriyle internet üzerinden, şifreli uygulamalarla bağlantı kurduğu, kod isim kullandıkları, operasyon sırasında da kullandıkları telefonları pencereden attıkları belirlendi. Şüphelilerin yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında öğrenci evleri açarak, örgüte eleman sağlamaya çalıştığı, yurtdışı bazlı GSM hatları kullandığı da anlaşıldı.

Haberin Devamı

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEDEN, YATAK BAZALARINDAN VE DOLAPLARDAN BALYA BALYA PARA VE ALTIN ÇIKTI

Yine aynı operasyonda baskın yapılan ev ve işyerleri ile araçlarda yapılan aramalarda, “himmet” adı altında toplanan 322 bin 180 TL, 93 bin 315 dolar, 4 bin 485 Euro, 483 bin 580 lira değerinde altın, 27 bin 90 TL değerinde 21 ziynet eşyası olmak üzere toplamda 2 milyon 294 bin 931 lira karşılığında materyal, bir market zincirine ait içinde 100’er lira yüklü 129 adet alışveriş kartı, yine yurt dışına kayıtlı GSM numaraları yer alan 33 cep telefonu ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Balya balya paranın bir kısmı elektrikli süpürgeden çıkarken, büyük bölümü ise yatak bazaları ve dolap çekmecelerine gizlenmiş halde bulundu.

Haberin Devamı

11 ŞÜPHELİNİN 6’SI TUTUKLANDI

FETÖ/PDY’nin Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa İli Gaziosmanpaşa Eyaleti güncel yapılanmasında yer aldıkları saptanan 11 şüpheli, dün adli makamlara sevk edilmişti. Zanlıların 6’sı tutuklanırken, 5 FETÖ mensubu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.