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FETÖ'nün yeniden yapılanma metotları deşifre oldu! Balya balya para ve altın çıktı

#İstanbul#FETÖ#Para
FETÖnün yeniden yapılanma metotları deşifre oldu Balya balya para ve altın çıktı

İstanbul ve Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen operasyonlarda örgütün “yeniden yapılanma” metotları ve şifreleri deşifre oldu. 2 milyon 300 bin lirayı bulan para ve altın varlığının ele geçirildiği baskınlarda, örgüt içi haberleşmeyi sanal ortamda şifreli uygulamalar üzerinden yürüten FETÖ mensuplarının, gizli toplantıları ve haberleşmeyi ise yurt dışı kaynaklı hatlar üzerinden değişik isim altında şifreli kodlarla sağladıkları ortaya çıktı. Balya balya paranın bir kısmı elektrikli süpürgeden çıkarken, büyük bölümü ise yatak bazaları ve dolap çekmecelerine gizlenmiş halde bulundu.

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FETÖ'nün Marmara bölgesi finans yapılanmasına yönelik operasyonda 11 örgüt üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt adına para ve kurban bağışı topladığı, cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine maddi yardım yaptığı belirlendi. FETÖ üyesi şüphelilerin, örgütün yeniden yapılanması amacıyla öğrenci evlerinde faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 22 Mart’ta İstanbul ve Bursa'da bir dizi operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda örgütün “Marmara bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması” içinde yer alan 11 şüpheli yakalanmıştı.

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YURT DIŞI KAYNAKLI HATLARI KULLANIP ÇEŞİTLİ SİSTEMATİK KODLAR VE ŞİFRELERLE DİYALOG KURDUKLARI BELİRLENDİ

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8 gün önce gözaltına alınan şüphelilerin üzerinden çıkan örgütsel dokümanların şifreleri çözüldü. FETÖ’nün yeni bir yapılanmaya gittiği, çeşitli sistematik kodlar ve şifrelerle diyalog kurdukları, örgütsel faaliyetlerine ara vermeden devam ettikleri ve yurtdışı menşeli GSM hatları üzerinden şifreli olarak haberleştikleri anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Marmara bölgesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Suriçi, Surdışı ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı belirlendi. Örgüt üyelerinin sorumlu oldukları bölgelerde 'büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü' adıyla faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Operasyonlarda ‘himmet’ adı altında toplanan TL, Avro ve dolar bazında yüklü miktarda para ile altın ele geçirildi.

Ayrıca örgüt üyelerinin kendi aralarında sanal ortamda şifreli uygulamalar üzerinden irtibata geçtikleri, kod isim kullanarak deşifre ve tespit edilmekten kaçındıkları öğrenildi.

FETÖnün yeniden yapılanma metotları deşifre oldu Balya balya para ve altın çıktı

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POLİSİ KARŞILARINDA GÖRÜNCE TELEFONLARI PENCEREDEN DIŞARI ATTILAR

Şüphelilerin tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerinin ailelerine maddi yardım sağladığı, örgüt ideolojisini benimsemiş esnaflardan nakit para ve yardım kartları topladığı, dini duygularını istismar ettiği kişilerden kurban parası toplayarak, yurtiçi ve yurtdışında kurban kesimi, et dağıtımı yaptıkları ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin birbirleriyle internet üzerinden, şifreli uygulamalarla bağlantı kurduğu, kod isim kullandıkları, operasyon sırasında da kullandıkları telefonları pencereden attıkları belirlendi. Şüphelilerin yeniden yapılanma faaliyetleri kapsamında öğrenci evleri açarak, örgüte eleman sağlamaya çalıştığı, yurtdışı bazlı GSM hatları kullandığı da anlaşıldı.

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FETÖnün yeniden yapılanma metotları deşifre oldu Balya balya para ve altın çıktı

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEDEN, YATAK BAZALARINDAN VE DOLAPLARDAN BALYA BALYA PARA VE ALTIN ÇIKTI

Yine aynı operasyonda baskın yapılan ev ve işyerleri ile araçlarda yapılan aramalarda, “himmet” adı altında toplanan 322 bin 180 TL, 93 bin 315 dolar, 4 bin 485 Euro, 483 bin 580 lira değerinde altın, 27 bin 90 TL değerinde 21 ziynet eşyası olmak üzere toplamda 2 milyon 294 bin 931 lira karşılığında materyal, bir market zincirine ait içinde 100’er lira yüklü 129 adet alışveriş kartı, yine yurt dışına kayıtlı GSM numaraları yer alan 33 cep telefonu ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Balya balya paranın bir kısmı elektrikli süpürgeden çıkarken, büyük bölümü ise yatak bazaları ve dolap çekmecelerine gizlenmiş halde bulundu.

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FETÖnün yeniden yapılanma metotları deşifre oldu Balya balya para ve altın çıktı

11 ŞÜPHELİNİN 6’SI TUTUKLANDI

FETÖ/PDY’nin Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa İli Gaziosmanpaşa Eyaleti güncel yapılanmasında yer aldıkları saptanan 11 şüpheli, dün adli makamlara sevk edilmişti. Zanlıların 6’sı tutuklanırken, 5 FETÖ mensubu hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.

FETÖ'nün Marmara bölgesi yapılanmasına operasyon
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