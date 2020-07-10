FETO’nun yeğenine örgütten ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kardeşi Salih Gülen’in kızı Zeynep Gülen’in 24 Ekim 2019’da Beykoz’daki polis kontrolünde sahte kimlikle yakalandığı ve tutuklandığı anlatıldı. Zeynep Gülen’in Fetullah Gülen’in talimatıyla terör örgütüyle iltisaklı olduğu için kapatılan Bank Asya’ya 19 Ağustos 2014’te ilk defa hesap açtırarak 75 bin lira yatırdığı iddia edilmişti. Zeynep Gülen’in “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılması istenmişti.

TEK BAĞIM SOYADIM

İstanbul 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Zeynep Gülen ile avukatı katıldı. Zeynep Gülen son savunmasında şunları söyledi: “Böyle bir örgütün varlığını kabul ediyorum. Süreç bunu gösterdi ancak ben böyle bir örgütün içinde ve dışında yer almadım. Benim bunlarla bağım sadece soyadımdan kaynaklanmaktadır.

KORKTUĞUM İÇİN KULLANDIM

Talimat ile bir bankaya para yatırmadım. Babam kanser hastası idi. Bu bankanın bankamatiği hastanenin yanındaydı. Tedavi için İstanbul’a geldik. Parayı çekerek ödeme kolaylığı söz konusuydu. Ablam ve ben hesap açtık. Babam hesabımıza aktarma yaptı. Lise mezunuyum. Babama ben ve ablam refakatçilik yaptık. Bunların üniversite ve derneklerine gitmedim. Aykırı bir tip olduğum için teklif dahi etmediler. Soyadımdan korktuğum için başka bir kimlik kullandım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum.” Mahkeme heyeti Zeynep Gülen’i ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.