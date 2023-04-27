FETÖ’nün ‘vergi ayağı’na operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ üyelerinin tespiti için çalışma yapan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mahrem imamların kullandığı örgütsel hatlardan ve ortak baz kayıtlarından yola çıkarak soruşturmayı genişletti. Aktif olarak görevde olan 7 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanının da örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör ve büfe telefonlarını kullandıkları tespit edildi.

Polis dün 01.00’de İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Diğer şüphelilerin de yakalaması için çalışmalar devam ediyor.