FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
Mafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyorduMafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyordu!#İtalya
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
Kazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi Putinden flaş hamleKazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle#Kazakistan
Novak Djokovic sınır dışı Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğizNovak Djokovic sınır dışı! Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğiz#Koronavirüs
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
Erdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyonErdoğan’dan ekonomi talimatı: Hedef enflasyon#Recep Tayyip Erdoğan
Hafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Deniz Can Aktaşın romantik Kapadokya tatiliHafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın romantik Kapadokya tatili#Deniz Can Aktaş
Sen neymişsin Emirhan İlkhan Maçın ardından: Şok oldumSen neymişsin Emirhan İlkhan! Maçın ardından: Şok oldum#Beşiktaş
HABERLERGündem Haberleri

FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da yakalandı

#Adana#FETÖ#Operasyon
FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumlusu Adana’da yakalandı

Adana'da FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ’nün KKTC askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 6 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

TEM ekipleri, örgütü yöneticilerince sabit telefonla ardışık arandığı tespit edilen meslekten ihraç 5 asker ile örgütün bir dönem KKTC askeri mahrem imamlığını yapan Ö.F.S.’yi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#FETÖ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl