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FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı

#İstanbul#FETÖ#İzdivaç Yapılanması
FETÖnün izdivaç yapılanmasına 5 ilde operasyon: 12 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturmada 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock içeriklerinde adlarının ve kişisel bilgilerinin geçtiği tespit edilen 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul başta olmak üzere Aksaray, Ankara, Antalya ve Eskişehir'de toplam 18 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

 

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#İstanbul#FETÖ#İzdivaç Yapılanması

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