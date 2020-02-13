SAMSUN (AA)
Haber Giriş: 13.02.2020 - 14:19,
FETÖ'nün izdivaç sorumlusu kadın yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu kadın, Samsun'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Konya izdivaç sorumlusu Hülya Ö, yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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