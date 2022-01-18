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FETÖ’nün 'hijyen evleri' soruşturması: 47 kişi hakkında dava açıldı

#FETÖ#Hücre Evi#Hijyen Evi
FETÖ’nün hijyen evleri soruşturması: 47 kişi hakkında dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişiminin ardından örgütün dağılmayı önlemek ve mensupları arasında dayanışmayı artırmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik 'hijyen evleri' adı altında yeni hücre evleri oluşturduğu ve bununla ilgili 47 kişi hakkında dava açıldığı belirtildi.

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Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasının üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra örgütün Ankara'da lise ve üniversite öğrencileri üzerinden 'hücre evleri' oluşturarak yeniden yapılanmaya başladığı ihbarları yapıldı. İhbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aileleri FETÖ'den işlem görmüş ya da yurt dışına kaçmış öğrencilerin oluşturduğu güncel hücre yapılanmaları tespit edildi.

'ALKOL BULUNDURMA' TEDBİRİ

Örgütün geçmiş dönemine nazaran daha az sayıda öğrencinin bir araya gelmesiyle oluşturduğu bu evlerin deşifre olmaması için sıradan öğrenci evi havası verildiği; evin duvarlarına, sanatçı, sporcu posteri yapıştırma, farklı örgütlere ait kitap, dergi, gazete, sigara ve alkol bulundurma gibi tedbirler uygulanmadığı belirlendi. Bu evlerde kalan kişilerin de daha çok oyun veya internet siteleri içerisindeki sohbet odaları vasıtası ile haberleştikleri tespit edildi. Örgütün bu sayede üyelerine ve ailelerine örgütsel birlikteliği sağlayabilmek ve örgütü bir arada tutabilmek amacı taşıdığı ve 'muavenet' adı verilen yardımlarda bulunduğu belirlendi.

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'IŞIK EVLERİ'NDEN KALAN EŞYALARI KULLANMIŞLAR

Soruşturma aşamasında yapılan operasyonlarla deşifre edilen bu evlerin finansmanının tamamının örgüt tarafından karşılandığı belirtilirken, evlerde kullanılan eşyaların daha önce boşaltılan 'Işık Evleri'ndeki örgütle irtibatlı kişilerce depolarda saklanan ya da yurt dışına kaçan kişilerin bıraktığı eşyalar olduğu belirlendi.

Öte yandan Ankara'da bu evlerde kalan kişilere yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 95 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bu kişilerden 19'nun emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldığı, 29'u hakkında savcılıkça 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildiği, 47 kişi hakkında ise dava açıldığı belirtildi.

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#FETÖ#Hücre Evi#Hijyen Evi

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