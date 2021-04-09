FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Ankara, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale'de 12 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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