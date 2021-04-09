MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı
GeriGündem FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerinden sorumlu oldukları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖnün hakim ve savcı adaylığı çalışma evlerine operasyon: 10 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları için oluşturulan çalışma evlerine yönelik soruşturma başlatıldı. Başka şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri beyanları ve HTS kayıtları ile yapılan yazışmalar sonucunda 12 şüphelinin çalışma evlerinden sorumlu oldukları ve çalışma evlerinde kalarak sınava hazırlandıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli, Ankara, Gaziantep, Denizli, Samsun, Ordu, Burdur, İzmir, Kırıkkale'de 12 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi