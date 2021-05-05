FETÖ’nün güncel öğrenci yapılanmasına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenledi.İstanbul merkezli operasyonda Şanlıurfa, Adana, Düzce, İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Örgüte yönelik geçmiş tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan ve etkin pişmanlıktan faydalanan 18 şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 16’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Sağlık Bakanlığı’nda mühendis olarak görev yaparken KHK ile ihraç edildiği, 8'inin öğrenci, 4’ünün de yabancı uyruklu olduğu bildirildi. Polis, 3 şüpheliyi arıyor.

KÂĞITHANE’DE İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden biri Kâğıthane Gürsel Mahallesi Vefa Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katı oldu. Saat 06.00'da adrese gelen ekipler, yapılan aramanın ardından 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÜMRANİYE'DE DE BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Ümraniye Madenler Mahallesi Kalkandere Sokak'ta bulunan adreste de 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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