FETÖ'nün gaybubet evinde yakalanan eski Emniyet Müdürü Cemil Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan araması bulunan Cemil Ceylan, 8 Ekim 2020'de Etimesgut ilçesinde örgüt evinde yakalandı. 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan Ceylan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ'nün 'altın nesil' olarak nitelendirdiği isimler arasında olduğu belirlenen Ceylan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

Ceylan, Ankara 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Ceylan, 30 yıllık meslek hayatı boyunca terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve hiçbir örgüte üye olmadığını öne sürerek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, Ceylan'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara