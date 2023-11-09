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FETÖ'nün firari mahrem imamına operasyon: 7 yıl sonra yakalandı

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#FETÖ#Mahrem İmam#Operasyon
FETÖnün firari mahrem imamına operasyon: 7 yıl sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 12:11

İstanbul Sancaktepe'de FETÖ'nün jandarmadan sorumlu sözde mahrem imamı olan firari C.U., 7 yıl sonra yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içerisinde jandarmadan sorumlu mahrem imamlık yapan ve 7 yıldır firari olan ihraç öğretmen C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hakkında 31 kişinin verdiği ifade bulunan C. U.'nun örgüt içinde 'İhsan', kimi örgütsel eylemlerde ise 'Ahmet' kod adlarını kullandığı tespit edildi.

Örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanan C.U.'nun aynı zamanda örgüt içerisinde sadece mahrem imamların kullandığı operasyonel hat olarak tabir edilen iletişim modelini kullandığı öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda C.U.'nun Sancaktepe'de olduğu belirlendi. C.U., emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri biten C.U. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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#FETÖ#Mahrem İmam#Operasyon

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