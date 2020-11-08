FETÖ’nün finansçısı böyle yakalandı

Kamil Yavuz M., FETÖ’nün finans yapılanmasını organize eden Bank Asya’nın kurucu ortaklarındandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından adeta sırra kadem bastı. Örgütün çok gizli tuttuğu gaybubet evlerinde saklandığı tahmin ediliyordu. Soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ’nün topladığı himmet paralarını legal hale getirdiği, örgütün finans yapılanmasının başındaki isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ’cülerin finansal yapılanmayla ilgili verdikleri bilgilerde de Kamil Yavuz M.’nin ismine ulaşıldı. Halen örgütün finans kaynaklarını yönetiyordu.

ÇUKURAMBAR’DAN ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Kamil Yavuz M.’nin, Çukurambar’da saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipte, Kamil Yavuz M.’nin sürekli kılık değiştirdiği ve farklı adreslerde kaldığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri Kamil Yavuz M.’yi evine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. Merdivenlerde yakalanan Kamil Yavuz M. yere yatırıldıktan sonra ters kelepçe takılarak emniyete götürüldü.