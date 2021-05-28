FETÖ'nün emniyet yapılanmasının kullandığı evlere 'Hijyen' adı verilmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 06.00’da, İstanbul Merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. 56 adrese eş zamanlı yapılan operasyoda 30 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis Akademisi'nde atılan eski öğrenci 46 şüpheliye yönelik yapılan operasyon, 16 şüphelinin yakalanması için sürüyor.

Operasyonun,emniyet teşkilatında ankesör ve sabit kontörlü hat ile ardışık arama yapan şüphelilere yönelik ilk operasyon olduğu bildirildi. Şüphelilerin kullandığı, örgüte ait evlere ise “Hijyen Evi” adı verildiği öğrenildi

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