MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFETÖ'nün emniyet yapılanmasının kullandığı evlere 'Hijyen' adı verilmiş
GeriGündem FETÖ'nün emniyet yapılanmasının kullandığı evlere 'Hijyen' adı verilmiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL (DHA) 
Haber Giriş: 28.05.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

FETÖ'nün emniyet yapılanmasının kullandığı evlere 'Hijyen' adı verilmiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FETÖ'nün emniyet yapılanmasının kullandığı evlere 'Hijyen' adı verilmiş

İstanbul Merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Tamamı Polis Akademisi'nden atılan 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun, ankesör ve sabit kontörlü telefon hattı kullanılarak ardışık arama yapan örgüt üyesi emniyet mensuplarına yönelik ilk operasyon olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah 06.00’da, İstanbul Merkezli 6 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. 56 adrese eş zamanlı yapılan operasyoda 30 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis Akademisi'nde atılan eski öğrenci 46 şüpheliye yönelik yapılan operasyon, 16 şüphelinin yakalanması için sürüyor.

Operasyonun,emniyet teşkilatında ankesör ve sabit kontörlü hat ile ardışık arama yapan şüphelilere yönelik ilk operasyon olduğu bildirildi. Şüphelilerin kullandığı, örgüte ait evlere ise “Hijyen Evi” adı verildiği öğrenildi

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi