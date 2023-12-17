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FETÖ'den iki kişi daha yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#İmam#Komiser
FETÖden iki kişi daha yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 11:49

Adana’da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan mesleklerinden ihraç edilen örgütün sözde imamı öğretmen M.Y. ve komiser Ş.G. yakalandı. Ş.G.’nin örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve sınav sorularını önceden alıp, komiser olduğu belirtildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma yaptı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ByLock kullanıcısı ve örgütün Konya Tuzlukçu ilçesindeki öğretmenlerinden sorumlu sözde imam olduğu belirlenen ihraç öğretmen M.Y., merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar’ da saklandığı adreste yakalandı. Aynı gün ekipler, Seyhan ilçesindeki Fevzipaşa Mahallesi’nde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser Ş.G.’yi otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Ş.G.’nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt sohbetlerini düzenlediği, örgüt adına para topladığı ve komiserlik sınavı sorularını önceden alan kişilerden olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

 

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#FETÖ#İmam#Komiser

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