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FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı

#FETÖ#Ankara#Operasyon
FETÖden aranan 6 kişi Ankarada yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari 6 üyesini Ankara'da saklandıkları yerlerde yakaladı.

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FETÖ firarisi 6 örgüt üyesi yapılan operasyonlarla yakalandı. Ankara'nın farklın ilçelerinde kayıtsız adreslerde saklanan; bir ihraç Danıştay Teknik Hakimi, iki Emniyet Mahrem İmamı, bir ihraç Kıdemli Binbaşı, bir ihraç Komiser ve bir ihraç Başpolis olmak üzere aranma kaydı bulunan 6 firari yakalandı. 

6 yıldır firari olan kod adı Mustafa olan Emniyet Mahrem İmamı M.D., Yenimahalle ilçesinde saklandığı kayıtsız adresinde ele geçirildi. Yakalanan ikinici Emniyet Mahrem İmamı M.E.'nin Milli Eğitim Bakanlığın'dan ihraç edildiği, 5 yıldır Ankara'da bulunan farklı kayıtsız adreslerde saklanarak hayatına devam ettiği tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonla ele geçirilen 6 firari örgüt üyesi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. 

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FETÖden aranan 6 kişi Ankarada yakalandı

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#FETÖ#Ankara#Operasyon

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