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Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)-
Haber Giriş: 01.06.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

FETÖ'den açığa alınan yüzbaşı tutuklandı!

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FETÖ'den açığa alınan yüzbaşı tutuklandı!

Trabzon merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz Gökalp tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütte ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle mahrem imamlar ile haberleştikleri tespit edilen ve açığa alınan 1 yüzbaşı, astsubay, uzman çavuş ile sözleşmeli erin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, gözaltına alındı.

FETÖden açığa alınan yüzbaşı tutuklandı



Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bir süre önce açığa alınan Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yavuz Gökalp, tutuklandı. Astsubay N.K, uzman çavuş F.M.A., sözleşmeli erler H.Ş. ve T.A., eski askeri öğrenciler İY.B., E.B. ve E.Ç. ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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