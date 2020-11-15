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Fevzi KIZILKOYUN
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

FETÖ’cü müdür Ankara’da yakalandı

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
FETÖ’cü müdür Ankara’da yakalandı
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FETÖ’den hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara’da gaygubet evinden çıkarken yakalandı. İstihbarat ve güvenlik gibi kritik dairelerde görev yapmış olan Sezer, FETÖ’ye bağlılığı en üst seviyede olan “A5” kategorisinde bulunuyor.

ÜSTÜNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Ankara Emniyet Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarının ardından FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer’in izine Çankaya’ya bağlı Ata Mahallesi’nde ulaştı. Gözaltına alınan Sezer’in üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Sezer’in FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı da belirlendi.

FETÖ’cü müdür Ankara’da yakalandı

FETÖ’nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı ‘A5’ kategorisinde yer alan Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığı’nda başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığı’nda 1. sınıf emniyet müdürü olarak kritik görevlerde bulunmuştu. Sezer’in ‘usulsüz dinleme’ konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı da öğrenildi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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