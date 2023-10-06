FETÖ’cü akademisyenlere 5. dalga operasyonu

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Bugüne kadar 4 operasyon yapılan akademik yapılanmaya yönelik 5. dalga operasyonuyla gözaltına alınan 19 akademisyenden 14’ü itirafçı oldu. İtirafçı olan akademisyenler, örgütün sınav sorularını nasıl çaldığını, soruları nasıl aldıklarını tüm detaylarıyla anlattı. İtirafçılar, halen görevde olan aralarında doçent, doktor, öğretim üyesi olan yüzlerce FETÖ’cü akademisyenin isimlerini verdi. İtirafçı akademisyenler ifadelerinde şunları söyledi:

DÜDÜKLÜ TENCEREDE İMHA

F.K.: “Seyit kod adlı cemaat sorumlusu eve geldi. Yemin metnini okuyup, Kuran’a el bastırdıktan sonra bize verdi. YDS soruları olduğunu ve ezberlememizi istedi. Soruların doğru cevapları da işaretliydi. Soruları çalıştıktan sonra soru kâğıtlarını düdüklü tencerede kaynatarak imha ettik.”

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C.Ş.: “2012 ve 2013 yılında yapılan ALES sınavında önce Önder kod adlı şahıs eve gelerek, sınavda çıkacak soruları bilgisayardan okuyacağını söyledi. Evde kalanlardan da kişi başı 400-500 lira aldı. Sonra yanında getirdiği soruları gösterdi. Soruların doğru cevapları işaretliydi. Sınavda aynı sorular çıktı, 91 aldım.”

R.Y.: “2013 ALES öncesi Erbil isimli şahıs beni aradı, buluşarak cemaate bağlı bir eve gittik. Sınavda çıkacak soruların çıktısını bize verdi. Cevaplar da işaretliydi.”