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FETÖ ve DHKP-C ilişkisinde kilit isim yakalandı

#FETÖ#DHKP-C#Gürkan Türkoğlu
FETÖ ve DHKP-C ilişkisinde kilit isim yakalandı
Toygun Atilla

FETÖ üyesi istihbaratçı polislerin, terör örgütü DHKP-C ile yaptığı ‘oyunda’ rol alan Gürkan Türkoğlu, 3 gün önce İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği operasyonda yakalandı. Türkoğlu sorguda konuşursa FETÖ ile DHKP-C arasındaki bağın detayları ortaya çıkacak.

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FETÖ ile DHKP-C arasındaki bağı ortaya koyan, DHKP-C’li Asuman Akça için infaz kararı verilmesine, sahte deliller yerleştirilmesine ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın koruma ekibinin değiştirilmesine kadar geçen sürecin ortaya koyulduğu iddianame 2017’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandı. İddianamede, eski polis şefleri Ali Fuat Yılmazer, Ali Osman Kahya, Halil Karakuzulu, İsmail Aşı, Ferdi Taşkaya, Mehmet Yılmaz, Mustafa Eren, Mustafa Evcil, Serdar Bayraktutan ile Ufuk Yıldırım sanık olarak yer aldı.

DHKP/C’ye operasyon: 79 gözaltı

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5 YIL SONRA YAKALANDI

Asuman Akça’nın vurulma emrini verdiği öne sürülen DHKP-C’li Gürkan Türkoğlu ise firari sanık olarak 5 yıldır aranıyordu. 3 gün önce İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı ve 84 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Avcılar’da saklandığı hücre evinde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Gürkan Türkoğlu, Asuman Akça’nın öldürülme girişimi ve FETÖ ile DHKP-C arasındaki ilişki açısından da sorgulanacak. Konuşursa, iki örgüt arasındaki bağın detayları da ortaya çıkacak.

BİR İFADEYLE BAŞLADI

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FETÖ ve DHKP-C ilişkisi ile ilgili soruşturma ilk olarak emniyet istihbarat dairesinde 1995’ten beri yardımcı istihbarat elemanı olarak çalışan İ.Ö.’nün verdiği ifadeyle başladı. İ.Ö., DHKP-C örgütü içinde Asuman Akça’nın o dönem İstanbul İstihbarat Şubesi tarafından angaje edildiğini ve eleman yapıldığını söyledi. Asuman Akça desteklenecek, örgüt içinde üst düzey bir konuma gelecek ve DHKP-C kontrol altında tutulabilecekti. İddia edildiği gibi de Akça, örgüt içinde hızla yükseldi. Ancak İ.Ö., 2007 Temmuz ayında FETÖ’cü İstihbaratçı polis şefleri Ali Osman Kahya ve Halil Karakuzulu’dan, kendisi gibi polis elemanı olan Asuman Akça’nın öldürülmesi talimatı aldı. 7 Temmuz 2007’de İ.Ö.’ye FETÖ’cü polisler tarafından eylemi gerçekleştirmesi için otomobil verildi. Ancak otomobil bozuldu. Eylem ertelendi.

ERDOĞAN’IN KORUMAEKİBİ DEĞİŞTİRİLDİ

13 Şubat 2008’de DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda ise örgütün askeri kanat sorumlusu Asuman Akça gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 7 numara olarak adlandırılan flash belleğin içinden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Üsküdar’daki evine ait krokiler çıktı. Soruşturma bilgileri medyaya, “Başbakan Erdoğan’a suikast timi çökertildi” denilerek servis yapıldı. Bu olayla birlikte, Erdoğan’ın koruma ekibi değiştirildi, koruma sayısı arttırıldı.

FETÖ ve DHKP-C ilişkisinde kilit isim yakalandı

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Değişen koruma ekibi FETÖ’cü polislerden oluşuyordu, devam eden süreçte o polisler Başbakan’ın çalışma ofisine dinleme cihazları yerleştirecekti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Asuman Akça, 4 yıl sonra 2012 Nisan’da adli kontrol kararı ile tahliye edildi. 24 Ekim 2012’de ise Selçuk Aymaz tarafından başından vuruldu. Uzun süre komada kalan Asuman Akça hayata dönerken, yakalanan Selçuk Aymaz, ölüm emrini Gürkan Türkoğlu’ndan aldığını söyledi.

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#FETÖ#DHKP-C#Gürkan Türkoğlu

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