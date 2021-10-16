DHKP/C’ye operasyon: 79 gözaltı

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Polis ve jandarma ekiplerinin dün sabah saat 06.00 sıralarında belirlenen adreslere Özel Harekat Timleri desteğinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, 79 örgüt üyesi gözaltına alındı.

EYLEM YAPACAKLARDI

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, 9.19 mm çapında 3 silah, 4 şarjör ve bu silahlara ait 62 mermi ele geçti. Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen örgütün adreslerinde ele geçen dijital materyallerden örgütle ilgili kritik bilgilere ulaşılabileceği belirtildi. 47 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.