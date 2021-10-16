DHKP/C’ye operasyon: 79 gözaltı

Polis ve jandarma ekiplerinin dün sabah saat 06.00 sıralarında belirlenen adreslere Özel Harekat Timleri desteğinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, 79 örgüt üyesi gözaltına alındı.
EYLEM YAPACAKLARDI
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, 9.19 mm çapında 3 silah, 4 şarjör ve bu silahlara ait 62 mermi ele geçti. Eylem hazırlığında olduğu öne sürülen örgütün adreslerinde ele geçen dijital materyallerden örgütle ilgili kritik bilgilere ulaşılabileceği belirtildi. 47 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım
Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!
Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı
Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada
Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi